رئيس وزراء السويد يعين وزيرة لشؤون المناخ عمرها 26 عاما

عين رئيس وزراء السويد الجديد أولف كريستيرسون، اليوم الثلاثاء، رومينا بورمختاري، البالغة من العمر 26 عاما، وزيرة لشؤون المناخ والبيئة.



وتعد رومينا بورمختاري أصغر من يشغل حقيبة وزارية في السويد على الإطلاق، وهي واحدة من خمسة وزارء ينتمون إلى الحزب "الليبرالي" في مجلس الوزراء المكون من 23 وزيرا.



والوزيرة الجديدة من أصول إيرانية، وتعمل رئيسة لحزب "الشباب الليبرالي"، وهو المنصب الذي ستتركه اعتبارا من الشهر المقبل.



ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة التي تمخضت عن الانتخابات التي جرت في 11 سبتمبر الماضي اليمين رسميا أمام الملك كارل السادس عشر جوستاف في وقت لاحق اليوم.