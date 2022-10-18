سارة الطباخ تدلي بشهادتها في أزمة شيرين: رأي طبيبها يتنافى مع تقارير المستشفى

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قالت المنتجة سارة الطباخ، إنه تم الزج باسمها في أزمة المطربة شيرين عبدالوهاب وأسرته، متوعدة باللجوء للقضاء في هذا الأمر.

وأضافت خلال اتصال هاتفي، ببرنامج الحكاية، المذاع على شاشة إم بي سي مصر ، أن المطرب حسام حبيب أخبرها بأن شقيق شيرين، اعتدى عليها بالضرب، ونقلها عنوة إلى إحدى المستشفيات.

وأوضحت أنها تأكدت من صدق المعلومة بعد مكالمة هاتفية مع نقيب الموسيقيين، وأبلغت المحامي ياسر قنطوش بصفته القانونية كمحامي لشيرين.

وذكرت أن المستشفى أخفت شيرين ونفت وجودها، الأمر الذي تأكد كذبه فيما بعد.

وأوضحت أنها على علاقة وطيدة بشيرين مند عام 2004 ولذلك لبت النداء من أجل إنقاذها.

وأشارت إلى تصريحات سابقة للطبيب المعالج لشيرين والذي أكد سلامتها تماما، ما يتعارض مع تقارير المستشفى التي تؤكد وجوب علاج الفنانة.