ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، أن هناك مخاوف داخل إسرائيل من أن جماعة حزب الله اللبنانية، قد تستخدم طائرات دون طيار "كاميكازي" الإيرانية، ضد إسرائيل.

وقال التقرير الذي نشرته الصحيفة إن إسرائيل "تراقب عن كثب إطلاق روسيا لمثل هذه الطائرات ضد أهداف أوكرانية، والتي تسببت بدمار واسع في كييف ومدن أخرى".

وأضاف "تعتقد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن طائرات دون طيار مماثلة سيتم نشرها ضد إسرائيل من قبل حزب الله اللبناني ووكلاء إيرانيين آخرين".

ولفت التقرير إلى أن "الخوف من قدرات صناعة الطائرات دون طيار الإيرانية هو ما دفع إسرائيل إلى تعزيز دفاعاتها الجوية في الشمال" بأنظمة مثل: "القبة الحديدية"، و"دايفيد سلينج"، وصواريخ "أرو."

وأوضح أن إسرائيل والولايات المتحدة "هما الدولتان الوحيدتان اللتان اكتسبتا حتى وقت قريب خبرة عملية في التعامل مع الطائرات الإيرانية دون طيار نظرًا لتوظيفهما في الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية والأمريكية في الشرق الأوسط".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن روسيا "استخدمت" طائرات "كاميكازي" في قصف العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلًا عن مسؤول أوكراني كبير أن إسرائيل تزود أوكرانيا بـ "معلومات استخباراتية أساسية" حول الطائرات الانتحارية الإيرانية التي ينشرها الجيش الروسي.

وذكر التقرير أيضًا أن "شركة أمنية إسرائيلية خاصة كانت تعطي الأوكرانيين صورًا بالأقمار الصناعية لمواقع عسكرية روسية".

وفي الشهر الماضي، بدأت روسيا في استخدام الطائرة الإيرانية الصنع "شاهد -136" بعد أن تحدثت تقارير عن أنها "تلقت شحنات" من مئات طائرات "الدرون" من طهران، على الرغم من تحذير واشنطن للإيرانيين من تصدير السلاح، في الوقت الذي نفت فيه طهران تلك التقارير.