زعيم الحزب الاشتراكي الألماني: هناك أخطاء في سياسة حزبنا إزاء روسيا

قال لارس كلينجبايل، الرئيس المشارك لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، اليوم الثلاثاء، إن حزبه ارتكب أخطاء في سياسته إزاء روسيا في أعقاب انتهاء الحرب الباردة.



وقال كلينجبايل في إحدة فعاليات الحزب في برلين في وقت متأخر، اليوم الثلاثاء، "في إطار بحثنا عن التشابهات، غالبا ما أغفلنا ما كان يفرقنا. لقد كان هذا خطأ".

وأوضح أنه بعد انتهاء الحرب العالمية، اعتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن العلاقات مع روسيا سوف تتحسن ببساطة وتصبح أفضل، قائلا: "لقد خلق هذا نقاطا عمياء في تعاملاتنا مع روسيا، وهذا أدى إلى وجود أخطاء في تعاملنا مع روسيا".

ودافع عن تغيير جوهري في التعامل مع روسيا، موضحا أن التأكيد أن الأمن والاستقرار في أوروبا لا يمكن أن يتحققا إلا مع وليس ضد روسيا لم يعد قائما.



وأضاف زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني: "اليوم، الأمر يتعلق بتنظيم الأمن ضد روسيا.. لقد غادرت روسيا نظام الأمن المشترك ونظام القيم المشترك، يجب أن ينجح أمننا بدون روسيا".