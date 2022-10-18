القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في الصف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 5 أشخاص، أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة الصف في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين العثور على حفرة قطرها 100 سم وعمق 10 متر، داخل منزل مكون من طابق أرضي.

وتمكنت القوات من القبض على عاطل يبلغ من العمر 49 سنة، وشقيقه 46 عاما، عاطل، و3 أشخاص آخرين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر للتنقيب عن الآثار باستخدام الادوات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.