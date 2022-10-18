الداخلية تعلن القبض على قاتل خلود درويش فتاة بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قاتل خطيبته في بورسعيد بسبب خلافات بينهما.

وكان قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد قد تلقى بلاغا من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة بور فؤاد أول بعثوره على جُثة كريمة شقيق زوجته داخل محل سكنها بدائرة القسم وبها بعض الكدمات وآثار خنق بالرقبة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والإستعانة بالتقنيات ذالحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل بأحد المصانع "خطيب المجنى عليها" ، مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وقرر إرتباطه بالمجنى عليها "خطيبته" وحدث خلافات بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها وقتلها بدافع الإنتقام.