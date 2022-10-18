حذر بالولايات المتحدة من ارتفاع حالات كوفيد-19

تثير حالات الإصابة بكوفيد-19 المتزايدة في أوروبا تحذيرات من أن الولايات المتحدة قد تشهد طفرة جديدة هذا الشتاء، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وكانت القفزات السابقة بالولايات المتحدة قد مرت بنمط حيث ترتفع الحالات أولا في أوروبا، تتبعها الولايات المتحدة، مما جعل المسؤولين الأمريكيين قلقين من أنهم قد يرون ارتفاعًا في الحالات الأمريكية مع تغير الطقس.

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن الحالات بدأت في الارتفاع في بداية شهر سبتمبر في أوروبا.

ويصل متوسط السبعة أيام ما يقرب من 230.000 حالة في اليوم، مما يعكس المعدلات التي شوهدت في أواخر يوليو عندما كانت أوروبا لا تزال تتعامل مع الموجة الفرعية من أوميكرون بي إيه 4 و بي إيه 5.

وظلت الوفيات المؤكدة المرتبطة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منخفضة، بمتوسط سبعة أيام بلغ 280 حالة اعتبارًا من الأسبوع الماضي.

في الولايات المتحدة، استمرت الحالات والوفيات في الانخفاض، لكن انخفاض درجات الحرارة، وأرقام التطعيم المعززة الضعيفة، وتجاهل ممارسات التخفيف من الوباء بشكل عام، يمهد الطريق لموجة شتوية تشبه الموجة في أوروبا عبر المحيط الأطلسي.

ويبلغ المتوسط لسبعة أيام للحالات في الولايات المتحدة حوالي 38000، بينما يبلغ المتوسط لسبعة أيام للوفيات حوالي 330 وفاة.