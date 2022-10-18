فرنسا تسجل 106 آلاف و788 إصابة جديدة بكورونا و164 وفاة

سجلت فرنسا 106 آلاف و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و164 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء .

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 36 مليونا و485 ألفا و341، والوفيات إلى 157 ألفا و20.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و968 ألفا و321 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.