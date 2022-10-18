إيران: 22 دولة تقدمت بطلبات شراء طائراتنا المسيّرة

أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، اليوم الثلاثاء، أن "22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيّرة من إيران".

وقال اللواء صفوي، خلال مؤتمر "العلم والتكنولوجيا" في جامعة الإمام الحسين في طهران، إن "إيران التي كانت تستورد 80 في المئة من حاجاتها العسكرية من الخارج قبل انتصار الثورة، باتت الآن تنتج 80 في المئة من معداتها الدفاعية، وأن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأكد أهمية العلوم والتكنولوجيا في الحقل الدفاعي والإنجازات الدفاعية التي حققتها القوات المسلحة الإيرانية.

وأشار إلى عجز أمريكي إسرائيلي عما أسماه "تحقيق نصر" أمام الشعب الإيراني.

وكان العميد مهدي فرحي نائب وزير الدفاع الإيراني قال، الأحد الماضي، إن صادرات وزارة الدفاع تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الماضية.

وأكد العميد مهدي فرحي أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كانت أسعار المنتجات الدفاعية الإيرانية ثابتة وبعضها انخفضت، أو ارتفعت بشكل بسيط مقارنة بنسبة التضخم.

وحققت إيران تقدما متزايدا في تصميم وإنتاج الطائرات العسكرية دون طيار في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى أن تصبح لاعبا في السوق الدولية للمسيرات.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي، تسعى إيران إلى بناء نفوذ عالمي وبيع طائرات مسلحة دون طيار متطورة بشكل متزايد إلى دول أخرى، بما في ذلك تلك التي خضعت لعقوبات مختلفة في السنوات الأخيرة، مثل فنزويلا والسودان.

وقالت "نيويورك تايمز" إن ذلك وفّر لطهران مصدرا مهما للتمويل والنفوذ السياسي، فيما تكافح هي نفسها العزلة والقيود المالية الأمريكية.