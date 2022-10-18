قالت المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية ترايسوري تايزاراناكول، إن مجلس الوزراء وافق على ميزانية طارئة قدرها 5ر302 مليون بات لدعم تكاليف غاز الطهي.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن ترايسوري قالت للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن التمويل سيساعد في دعم تكاليف غاز الطهي بأكثر من 100 بات شهريا لبائعي المواد الغذائية الذين يحملون بطاقات الرعاية الاجتماعية الحكومية المخصصة لذوي الدخل المنخفض.



وأضافت أن المبلغ المخصص يزيد عن الدعم الشهري لغاز الطهي البالغ قيمته 45 بات التي يتم تلقيها بالفعل.



وأضافت ترايسوري أنه من المتوقع ان يستفيد حوالى 5ر5 مليون شخص من الدعم الجديد الذي سيبدأ اعتبارا من الشهر الجاري حتى ديسمبر.