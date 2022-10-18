 مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية يبحث مع الأئمة آليات تنشيط العمل - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 11:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية يبحث مع الأئمة آليات تنشيط العمل

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 11:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 11:32 م

التقى الشيخ هاشم سعد الفقي، مدير عام الدعوة في مديرية الأوقاف بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، بالأئمة في إدارتي العامرية أول والعامرية ثان، بحضور الشيخ عبد الرازق عبد الله مدير إدارة أوقاف العامرية أول، والشيخ أحمد عاشور مدير إدارة أوقاف العامرية ثان والمفتشين؛ لبحث آليات تنشيط العمل الدعوي وتكثيف العمل بالأنشطة الدعوية والقرآنية.

وأشاد الفقي بما وجده من انضباط وجهدٍ يبذله الأئمة في نشر صحيح الدين ووسطيته بالحكمة والموعظة الحسنة، مؤكداً أن الإمام هو جندي في معركة الوعي والفكر وبناء الوطن وواجب عليه حمايته من أي انحراف سلوكي أو أخلاقي يصدع قواعده ويهدم بنيانه.

وشهد وكيل وزارة الأوقاف الشيخ سلامة عبد الرازق، حفل تكريم طلبة النشاط الصيفي بمسجد علي بن أبي طالب، التابع لإدارة أوقاف شرق في ضيافة الشيخ حسان السيد الزهيري إمام وخطيب المسجد، وسط حفاوة كبيرة من أولياء الأمور والطلاب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك