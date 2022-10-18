مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية يبحث مع الأئمة آليات تنشيط العمل

التقى الشيخ هاشم سعد الفقي، مدير عام الدعوة في مديرية الأوقاف بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، بالأئمة في إدارتي العامرية أول والعامرية ثان، بحضور الشيخ عبد الرازق عبد الله مدير إدارة أوقاف العامرية أول، والشيخ أحمد عاشور مدير إدارة أوقاف العامرية ثان والمفتشين؛ لبحث آليات تنشيط العمل الدعوي وتكثيف العمل بالأنشطة الدعوية والقرآنية.

وأشاد الفقي بما وجده من انضباط وجهدٍ يبذله الأئمة في نشر صحيح الدين ووسطيته بالحكمة والموعظة الحسنة، مؤكداً أن الإمام هو جندي في معركة الوعي والفكر وبناء الوطن وواجب عليه حمايته من أي انحراف سلوكي أو أخلاقي يصدع قواعده ويهدم بنيانه.

وشهد وكيل وزارة الأوقاف الشيخ سلامة عبد الرازق، حفل تكريم طلبة النشاط الصيفي بمسجد علي بن أبي طالب، التابع لإدارة أوقاف شرق في ضيافة الشيخ حسان السيد الزهيري إمام وخطيب المسجد، وسط حفاوة كبيرة من أولياء الأمور والطلاب.