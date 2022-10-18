حبس شخص لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالأقصر

أمرت نيابة إسنا في الأقصر بحبس مسجل خطر يتاجر في المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التفاصيل تعود إلى تلقي اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بضبط تاجر مخدرات بدائرة مركز إسنا، بعد ورود معلومات سرية عن استعداد "م. س. أ"، 37 سنة، عاطل، والمقيم بدشنا ويمارس نشاطه الإجرامي في إسنا، لترويج كميات كبيرة من المخدرات على عملاؤه بدائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث إسنا، وتم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة للمتهم، وتمكن ضبطه متلبسًا بالطريق الزراعي الشرقي، أمام مدخل مدينة إسنا، وبحوزته 27 كيلو جراما من مخدر البانجو، و3500 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية 750 جراما من مخدر الأفيون، و50 جراما من مخدر الشابو، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وميزان حساس ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 397 ألف جنيه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة بإسنا التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأحراز المضبوطة.