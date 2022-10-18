تدريب الأطقم الطبية على الدليل الإرشادي لأطباء العناية المركزة بحميات الأقصر

نظم مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد، تدريبًا على البروتوكول الموحد، والدليل الإرشادي الإكلينيكي بمستشفيات الحميات، بحضور قيادات من وزارة الصحة، والفريق الطبى وأطباء العناية المركزة.

وقال الدكتور أحمد مهدي، مدير عام مستشفيات الحميات بالوزارة، إن مستشفى الحميات يتميز بعلاج حالات معينة وفريدة وهو المكان الأنسب لعلاج حالات الالتهاب السحائي، والتيتانوس، والملاريا بالإضافة إلى فيروس "كورونا".

كما ألقت الدكتورة مارينا ثروت متخصص في العلاج الطبيعي محاضرة عن وسائل العلاج الطبيعي في حالات الحميات وأهميتها في الحفاظ على صحة المريض.

كما قام الدكتور شريف علام بالتعريف عن التيتانوس والملاريا لأطقم التمريض وفنيو المعمل وفنيو الأشعة، وحضر المحاضرة عدد كبير جدًا من الفريق الطبي المعاون