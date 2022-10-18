الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى تسهيل مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، القوى السياسية إلى أن تعمل على تسهيل مهمة رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني وتمنحه الحرية في اختيار حكومته ليقوم بخدمة شعبه.

وقال الكاظمي خلال جلسة للحكومة العراقية "أتمنى لرئيس الحكومة المكلّف محمد شياع السوداني التوفيق في تشكيل الحكومة وهي مهمة صعبة ولنا ثقة كاملة بالحكومة الجديدة، ويجب أن تكون لها موازنة سريعة للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب".

وأكد رئيس الحكومة أن"هناك أطرافا عديدة حاولت أن تضغط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أًلّا تقوم الحكومة العراقية الحالية بإجراءاتها لمحاربة الفساد ومع كل هذا فالحكومة التزمت سياسة الصمت تحاشياً لأي محاولة لإحباط الناس وسكتنا كي لا نصنع اليأس".

وقال: "لو كانت الدولة تريد أن تفتح الملفات فإنها ستتسبب بزلازل، والوضع العراقي لا يتحمل الزلازل، إنما بحاجة إلى البناء والصبر من أجل مستقبل العراقيين وهناك من استغل سياسة الصمت التي تبنيناها منذ اللحظة الأولى، والعراق فيه مشاكل وتحديات كثيرة، ولجأنا مبكراً إلى سياسة الصبر والصمت، ولم نكن راغبين في تضخيم المشاكل أو الدخول في مناكفات سياسية في بيئة صار الفقر جزءاً منها وقلة توفير الخدمات والقصور في التعليم".

وكشف الكاظمي لقد "تعرضت لثلاث محاولات اغتيال ولم أطور الموضوع، رغم أن المحاولة الأخيرة شهدت ضغوطاً دولية لتدويلها، ورفضت حماية للعراق وللعراقيين وهناك من يحاول أن يشكك بأي خطوة تقدم عليها الحكومة لصالح العراقيين".