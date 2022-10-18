عمرو الليثي: تلقيت اتصالًا من أحمد السقا ينفي تدخله لحذف دور باسم سمرة من «إبراهيم الأبيض»

أكد عمرو الليثى أنه تلقى اتصال من الفنان أحمد السقا بعد إذاعة حلقة باسم سمرة، وللأمانة السقا لما كلمنى لم يكن لحق الرد، وقالى لى أنت زى أخويا وأقسم لى أنه لم يتدخل لحذف دور باسم سمرة من إبراهيم الأبيض، أو مسألة وفاته بفيلم "الجزيرة" وانتهاء الشخصية في الجزء الأول وعدم استمراره في الجزء الثانى.

وطالب الليثى من السقا وباسم سمرة، والجلوس مع بعض لتصفية الأجواء وهم فنانان كبار.

وعقب علاء مرسى خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن السقا وباسم سمرة اثنين على قدر عالى جدا من الإنسانيات لكن الموضوع نقل كلام فقط ما بينهم وأتمنى أنهم يقعدوا مع بعض ويتم حل أي خلاف.