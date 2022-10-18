ناهد فريد شوقي: نقيب الممثلين يساند أحمد الفيشاوي ضدي

صرحت المنتجة ناهد فريد شوقي بأن المنتج أيمن يوسف، صاحب شركة "الجذور"، ملزم بسداد مستحقاتها المالية لدى الفنان أحمد الفيشاوي، بعد عدم التزامه بتنفيذ قرار الحجز على أجر الفيشاوي في فيلم "رهبة" الذي انتهى تصويره مؤخرا.

وقالت ناهد، في تصريحات صحفية، إن المنتج أيمن يوسف لم يستجب للإنذار الذي تم إرساله له للحجز على مستحقات الفيشاوي، رغم انتهاء تصوير فيلم "رهبة" الذي يشارك فيه الفيشاوي، مما يعرضه لتحمل المبلغ المحجوز لديه، حسبما جاء في الإنذار المرفق.

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب لغرفة صناعة السينما لعقد لجنة ثلاثية للحجز على أجر الفنان أحمد الفيشاوي لدى شركة "الجذور"، حيث يتم انعقاد هذه اللجنة في مثل هذه الحالات التي تجمع بين أعضاء نقابات مختلفة، ولكن للأسف لم يتم عقدها، رغم سبق انعقادها في امور مماثلة.

وتابعت: ما يثير الدهشة أيضا عدم قيام الفنان أشرف ذكي بصفته نقيب الممثلين بتنفيذ ما قرره السيد المستشار لنقابة الممثلين بإحالة الفيشاوي للجنة تأديبية، وعدم استجابة الغرفة حتى تاريخه لعقد لجنة ثلاثية؛ لإنهاء المشكلة رغم سبق تصديها لمواضيع مماثلة دون سبب واضح، بل هو موضوع أسهل لأنه مرفق بحكم نهائي وغير مطلوب منها، سوى تعاون نقابة الممثلين والغرفة، وأن نقابة الممثلين برئاسة أشرف ذكي كانت قد سبق وألزمت الفنانة هيفاء وهبي بسداد مبلغ مليون جنيه و٢٠ ألف دولار، وتم إيقافها عن العمل إلى أن سددت هذا المبلغ للمنتج محمد السبكي.

وكانت المنتجة ناهد فريد شوقي قد سبق وحصلت على حكم نهائي بالحجز على أجر الفنان أحمد الفيشاوي لدى الشركة المنتجة لفيلم "رهبة"، وهي شركة "الجذور للإنتاج الفني" ويمثلها المنتج أيمن يوسف.

وبدأ حسين هلال، المستشار القانوني للمنتجة ناهد فريد شوقي، في تنفيذ إجراءات الحجز بإعلام الجهة المنتجة لفيلم "رهبة"، نفاذا للحكم النهائي المزيل بالصيغة التنفيذية الصادر للمنتجة ناهد فريد شوقي ضد الفنان أحمد الفيشاوي، بإلزامه بدفع مبلغ مليون و170 ألف جنيه في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة، وبعد حصول المنتجة علي حكم بالاستمرار في التنفيذ.