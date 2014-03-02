 غدا.. النيل للإعلام وصحة الإسكندرية يتشاركان للتوعية بمرض السرطان - بوابة الشروق
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غدا.. النيل للإعلام وصحة الإسكندرية يتشاركان للتوعية بمرض السرطان

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 4:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 4:10 م

ينظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، عددًا من الفعاليات المتزامنة في إطار احتفالية شهر التوعية بمرض السرطان المتزامن من يوم 19 أكتوبر الجاري.

وقالت أماني سريح مدير مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، إن اليوم يبدأ بمسيرة من منطقة قلعة قايتباي بحي الجمرك وحتى المركز، ويعقب المسيرة لقاء مع الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وأضافت سريح في تصريحات لـ "الشروق"، اليوم الثلاثاء، أن اليوم يشهد يتناول عدد من المحاضرات حول مرض السرطان من منظور التخصصات المختلفة، والمفاهيم الخاطئة حوله.

وأشارت إلى أنه في نهاية الاحتفالية سيتم الكشف مجانيا على السيدات المشاركات.


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