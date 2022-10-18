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بثت وسائل إعلام كويتية، مقطع فيديو يُظهر نائب الأمير وولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، باكيا وهو يلقي في أول جلسة يعقدها مجلس الأمة الكويتي الجديد بعد الانتخابات.

وانخرط مشعل البكاء وهو يتلو الآية القرآنية "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا"، وسط تصفيق حار من الحضور.

فيديو / سمو نائب الأمير يذرف الدموع أثناء قراءته دعاء «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا»، وسط تصفيق حار من الحضور. pic.twitter.com/312V69RTJZ — المجلس (@Almajlliss) October 18, 2022

وقال نائب الأمير، إنه "على المواطن الكويتي مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم"، وذلك خلال أول جلسة يعقدها مجلس الأمة الكويتي الجديد بعد الانتخابات.

وأضاف: "الجميع شركاء في تحمل المسؤولية شعبا وأسرة حكم، كل في موقعه ومركزه".

وشدد ولي عهد الكويت على ضرورة أن "يترفع المجلس عن المزايدة ورفع الجلسات قبل موعدها، وارتفاع أصوات تخرج عن أدب الحوار".

وأكد أن "السلطة التنفيذية تقع عليها مسؤولية النزول إلى القاعدة وتلمس حاجيات المواطنين".

واستطرد: "عليكم ألا تسمعوا لدعاة الفرقة والفتنة الذين يراهنون على ضرب الوحدة الوطنية".

ووصف خطابه خلال جلسة مجلس الأمة، بأنه "وثيقة العهد الجديد"، متابعا: "خطابنا اليوم أمام مجلسكم هو خطاب وثيقة العهد الجديد الذي يعتبر خطاب توجيه وإرشاد ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني وإلى السلطات، لما يجب أن يكون عليه العمل في المرحلة المقبلة".

واختتم بالقول: "نوجه الإعلام بعقد ندوات لاستعراض كل ما يجري في مجلس النواب أو مجلس الوزراء".