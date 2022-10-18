سعوديون يطالبون بتقليص ساعات العمل اليومية: الـ8 ساعات سرقة مجحفة لعمرنا

طالب سعوديون بتخفيض فترات العمل من 8 إلى 6 ساعات يومية، لا سيما في القطاع الخاص الذي يطلب 48 ساعة عمل أسبوعية، وفقا لقوانين العمل السعودية.

وعبر هاشتاج "تقليص ساعات العمل إلى ستة" عبر موقع تويتر، يرى سعوديون ضرورة تقليص فترة العمل اليومية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة حياة الإنسان، فيما عبّر آخرون عن أهمية معالجة القضية من جميع الجوانب بالنظر إلى مصالح أصحاب الأعمال أيضا.

وطرحت الكاتبة السعودية، مها عبدالله، القضية عبر حسابها على تويتر قائلة إنه: "يجب تقليص ساعات العمل إلى ستة، حيث إن 8 ساعات يوميا هي سرقة مجحفة لعمر الإنسان، لا يتبقى وقتا في يومه ليعيشه، يأكل وينام ليكمل يومه التالي في مقر العمل".

وأضافت أن "6 ساعات كافية للإنتاج الفعلي، وما تبقى من اليوم يعود للفرد حتى لا يفقد عقله ونفسه في هذا الاستعباد الوظيفي!".

وفي هذا الإطار، طرحت صحيفة "عكاظ" المحلية استفتاء لقياس الرأي العام بشأن تقليص ساعات العمل.

ورغم عدم انتهاء التصويت حتى الآن إلا أن الأغلبية الساحقة كانت مؤيدة لتقليص ساعات العمل اليومية في السعودية.