الرئيس الألماني والملك الإسباني يفتتحان معرض فرانكفورت للكتاب

افتتح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والملك الإسباني فيليبي السادس معرض فرانكفورت الدولي للكتاب مساء اليوم الثلاثاء.

وخلال حفل الافتتاح، دعا الرئيس الألماني إلى التضامن مع قطاع الكتب الأوكراني وذلك نظرا للحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال شتاينماير إن " تدمير مكتبات ودور نشر هي العواقب الوخيمة التي جلبتها الحرب على مجمل صناعة الكتاب ودور النشر في أوكرانيا، فهذا لا ينبغي أن يثير غضبنا وحسب بل يجب أن يدفعنا جميعا إلى المساعدة والدعم".

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأن المساعدة العينية التي هناك حاجة ماسة إليها في أوكرانيا، تعتبر في معناها العميق خدمة للحقيقة " وعملا في مكافحة الكذب القاتل"، وكفاحا من أجل التنوير.

تقام النسخة الرابعة والسبعين من أكبر معرض للكتاب في العالم هذا العام بدون قيود كبيرة وذلك بعد عامين أقيم فيهما المعرض في ظل قيود مرتبطة بجائحة كورونا.

ووصل عدد جهات العرض المشاركة في نسخة العام الحالي إلى نحو 4000 جهة عرض من 95 دولة.

وشاركت أيضا الملكة ليتيزيا زوجة الملك فيلبي في حفل الافتتاح حيث إن إسبانيا هي ضيف شرف المعرض هذا العام.