دي بروين: أريد أن أكون أفضل لاعب وأتمنى الفوز بأكبر عدد من الألقاب

أكد كيفن دي بروين، نجم نادي مانشستر سيتي، أنه يعيش حلمًا حقيقيًا في الوقت الحالي من مسيرته الكروية. دي بروين يقدم مستويات رائعة للغاية رفقة مانشستر سيتي خلال السنوات الأخيرة وحصل الدولي البلجيكي على إشادات هائلة.

واختير دي بروين المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية خلال العام الحالي خلف كلًا من ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ، والمتوج بها كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

وقال دي بروين لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "أريد أن أفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب وأن أكون أفضل لاعب".

وأضاف دي بروين في حديثه: "أنا محظوظ لأنني لعبت لمدة 14 عامًا ، لذلك كنت ألعب كرة القدم لفترة طويلة وسأكون محترفًا حتى أقرر التوقف. لذلك أنا أعيش الحياة التي أريد أن أعيشها. الحلم؟ أنا أعيشه".

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا: "أنت تعرف كلاعب عندما لعبت بشكل سيئ ، عندما لعبت بشكل جيد ، عندما لعبت بشكل جيد على الدوام".

وأردف دي بروين: "من الواضح أنك لا تحب أن يتحدث الناس عنك بشكل سيء ولكنه جزء من الحياة. الأشخاص الذين ينتقدونك في الخارج ليسوا أبدًا بنفس مستوى انتقادك لنفسك".

وأتم: "اللاعبون الكبار الحقيقيون يدفعون أنفسهم عالياً إلى أقصى حد بحيث يكاد يكون من المستحيل توجيه انتقادات كبيرة لهم لأنهم أمامك بالفعل".