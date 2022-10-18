وزير التعليم يدافع عن ترخيص سناتر الدروس الخصوصية: سيكون في صالح الأسر

حجازي للأعضاء: "نفسكم معايا في الموازنة الجديد لزيادة موازنة الأبنية"

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، إن الوزارة تتجه لـ "حوكمة الدروس الخصوصية"، مضيفًا "نقوم بحوكمتها والسيطرة عليها لنرحم الأسرة من المغالاة لما نقول نجيب جهة لن يكون هناك مغالاة أو تحميل الأسر أعباء إضافية، لكن سيكون في صالح الأسر".

وأضاف حجازي ردًا على طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات الموجهة من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم "لا وجود للجان الأكابر بعد الآن"، مشيرًا إلى اللجان الخاصة في الثانوية العامة، وأكد العمل على القضاء عليها، وقال "كان لي الشرف أن أكون رئيس امتحانات الثانوية العامة، أعرف تفاصيل مشاكلها وكيف نتخلص منها".

وبشان صيانة الأبنية التعليمية، قال حجازي: "من الآن مافيش تقارير كله تمام"، وتعهد بضخ دماء جديدة في هيئة الأبنية التعليمية، ومراجعة الأبنية المدرسية المستغلة في عمليات الإدارة.

ودافع عن التنوع في المدارس والشهادات، مشيرًا إلى أنه لو في إطار التكامل فهو مرحب به.

وبشان كثافات الفصول في المدارس، قال حجازي للنواب "نفسكم معايا في الموازنة الجديد لزيادة موازنة الأبنية".