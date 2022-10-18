منع دخول مندوبي المبيعات والقوافل الطبية مدارس الغربية بدون تصريح

اجتمع اليوم الثلاثاء، مدير إدارة الأمن بمديرية تعليم الغربية محمد فتوح، ومسؤول لجنة الأزمات محمد الفيومي، والدكتور هاني مجاهد مدير عام إدارة شرق المحلة التعليمية، وممدوح عباس وكيل الإدارة، وفريق العمل بمديرية التربية والتعليم، بمسؤولي الأمن بمدارس الإدارة بمسرح مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات.

وأوصى الاجتماع بمنع دخول أية هيئات أو شركات أو مندوبين أو مسرح عرائس وفقرات استعراضية أو قوافل طبية لكافة مدارس المحافظة أو دواوين الإدارات دون الحصول على موافقة كتابية من وكيل الوزارة و إدارة الأمن بالمديرية.

كما أوصى بغلق جميع حجرات المدارس وغرف الأنشطة والمعامل والمكتبات بعد انتهاء اليوم الدراسي مباشرة وخلال الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية؛ حفاظا على المال العام من الإهدار والسرقة.

وأكد المجتمعون أيضا على ضرورة إغلاق جميع المصابيح بالمدارس ودواوين الإدارات وعدم فتحها إلا عند الحاجة لذلك، وعدم تشغيل أي جهاز كهربي إلا عند الحاجة لاستخدامه فقط، والحرص على شراء الأجهزة والمصابيح الموفرة للطاقة.