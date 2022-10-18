إيران تعلن انتهاء الاحتجاجات: سيطرنا على الفوضى واعتقلنا مثيري الشغب

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على أعمال الشغب، واعتقال مثيري الشغب وتسليمهم إلى السلطات القضائية.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في بيان، إن "الأجهزة الأمنية سيطرت على أعمال الشغب"، وفق تعبيره.

وأضاف: "أفرجنا عن معظم المعتقلين بعد أن أبدوا ندمهم والتأكيد بأنهم نزلوا إلى الشوارع بتأثير من قنوات التلفزة التابعة للدول الغربية والسعودية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

واعتبر أن بلاده "هي الضامنة لأمن الخليج، ولحسن الحظ، لديها أمن جيد للغاية في هذه المنطقة".

وتابع: "يتوهم الأعداء أن بإمكانهم تعريض أمن البلاد للخطر، وهذا يعني أن أمن الخليج معرض للخطر، لأن أمن الخليج مرتبط بأمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكان الحرس الثوري الإيراني، حذر أمس الإثنين، السعودية من أن "تنتبه إلى تصرفاتها وتسيطر على وسائل إعلامها"، مهددا: "بنتائج وعواقب ستلحق بها ردا على تلك التصرفات السيئة".

وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسن سلامي، خلال مناورات الاقتدار للقوة البرية في منطقة أرس العامة شمالي محافظتي أذربايجان الشرقية وأردبيل: "لدي نصيحة للنظام السعودي، بشأن ماكيناتهم الإعلامية ووسائل إعلامهم التي تحاول جهارا استفزاز شبابنا احذروا، انتبهوا إلى سلوككم واكبحوا جماح هذه الوسائل، وإلا فإن آثارها السلبية سوف تنعكس عليكم".

وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".

وأمر الرئيس الإيراني، بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.