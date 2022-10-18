 رومانيا تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا و4 حالات وفاة - بوابة الشروق
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رومانيا تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا و4 حالات وفاة


نشر في: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 9:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 9:16 ص

 سجلت رومانيا 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و280 ألفا و165، وترتفع الوفيات إلى 67 ألفا و124 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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