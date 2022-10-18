محافظ جنوب سيناء: الرئيس السيسي كلفنا بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية عالمية

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27)، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، يُعد من أكبر المؤتمرات التي تُعقد في العالم، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلَّف بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية عالمية.

وقال المحافظ -خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج "المساء مع قصواء"- إنه التقى ما لا يقل عن 60 وفدا من 60 سفارة، معظمهم كان يتحدث عن الأمن في مدينة شرم الشيخ، مشددًا على أن المدينة مغطاة تماما بالكاميرات البانورامية التي ترصد جميع الاتجاهات، حيث تتم متابعة كل ما يدور في المدينة.

وأشار إلى أن ما يتم رصده بمدينة شرم الشيخ يتم الاطلاع عليه من قبل الأجهزة الأمنية في القاهرة، وهناك سور أمني بطول 26 كم، علما أنه لا يتم دخول المدينة إلا من خلال 4 بوابات، وجميعها مؤمنة بالكاميرات وأجهزة الكشف.

وأكمل محافظ جنوب سيناء أنه يوجد ممشي سياحي عالمي في مدينة شرم الشيخ بطول 6 كم في اتجاه المطار، ومثلها أيضا في اتجاه العودة، كاشفا عن وجود أماكن انتظار للدراجات، كما توجد مسطحات خضراء وأشجار تضفي طابعا من الجمال على مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أن كل أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية تشترك في تنظيم (COP 27)، مشيرا إلى أن وزيرة الثقافة زارت مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي، وتم التنسيق بخصوص الأماكن التي سيتم فيها تنظيم أحداث يومية، مثل الفرقة السيمفونية وكرنفال في شوارع المدينة.