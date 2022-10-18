حذر مركز الإعلام الرقمي في العراق، اليوم الثلاثاء، من وجود حساب مزيف للرئيس العراقي المنتخب الجديد، عبد اللطيف رشيد، على منصة "تويتر" للتغريدات.

وقال المركز في بيان، إن الحساب المزيف "MrPresi1dent" تم تدشينه في عام 2019، وحاز على أكثر من 22 ألف متابعة على "تويتر" من جانب شخصيات سياسية وإعلامية في العراق، من بينهم الحساب الرسمي لوزارة الخارجية العراقية، والسفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، وحساب رئيس لجنة الاتصالات والإعلام في مجلس النواب السابق، نعيم العبودي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى وجود حساب رسمي للرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على "تويتر" هو "ljrashid".

ويوم الخميس الماضي، اختار مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد، رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه تم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.

بدوره، كلّف الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.