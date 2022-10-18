 إيران تخطط لمعاقبة الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 10:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

إيران تخطط لمعاقبة الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان

طهران - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 10:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 10:00 ص
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية "بشدة" العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران، أمس الاثنين، ردا على وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، في حجز للشرطة، وطريقة معاملة قوات الأمن الإيرانية للمحتجين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن المتحدث باسم وزراة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال، في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ستُفرض عقوبات متبادلة قريبا وستُعلن ضد الأفراد والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة".  

ويناقش الاتحاد الأوروبي احتمال فرض عقوبات على إيران بسبب تصدير أسلحة إلى روسيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك