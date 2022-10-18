 الإمارات تستنكر تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تستنكر تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 10:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 10:27 ص

استنكرت دولة الإمارات التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، مشيرة إلى أن أية تصريحات من هذا النوع غير مناسبة وتتسم بالعنصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج بمملكة بلجيكا، وفقا لما ذكره بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن رفضها لتصريحات بوريل ووصفتها بالعنصرية، مشيرة إلى أنها تسهم في تفاقم التعصب والتمييز على المستوى العالمي.

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممثلة القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، حيث طُلب من مكتب الممثل الأعلى تقديم تفسير مكتوب بشأن تصريحات بوريل المؤذية والعنصرية.


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