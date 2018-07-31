عمرو الليثي يكشف سر غضب محمود عبد العزيز من عادل إمام بسبب رأفت الهجان

قال دكتور عمرو الليثى إنه دائما ما تحدث خلافات داخل الوسط الفنى بسبب أعمال فنية، وانا أذكر منها على سبيل المثال الخلاف بين الأستاذ محمود عبد العزيز والأستاذ عادل إمام، بسبب ترشيح الأستاذ محمود عبد العزيز لمسلسل رأفت الهجان ثم فوجئ بأنهم قالوا ليه لا أنت هتعمل الفوازير وغضب بشدة وقال فوازير إيه اللى أعملها.

و أضاف الليثى خلال استضافته للفنان علاء مرسي ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، إنه "رجعوا تانى طلبوا من محمود عبد العزيز أنه يعمل رأفت الهجان، وكان زعله من عادل إمام أنه عرف أنه مرشح لرأفت الهجان ولم يستأذنه ".

وعلى جانب أوضح الإعلامي الدكتور عمرو الليثى أنه "تلقى اتصالا من الفنان أحمد السقا بعد إذاعة حلقة باسم السمرة، وللأمانة السقا لما كلمنى لم يكن لحق الرد، وقالى لى إنت زى أخويا وأقسم لى أنه لم يتدخل لحذف دور باسم سمرة من إبراهيم الأبيض، أو مسالة وفاته بفيلم "الجزيرة" وانتهاء الشخصية في الجزء الأول وعدم استمراره في الجزء الثاني".

وطلب الليثى من السقا وباسم سمرة، الجلوس مع بعض لتصفية الأجواء وهم فنانان كبار.

وعقب علاء مرسي خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن السقا وباسم سمرة اثنين على قدر عالى جدا من الإنسانيات لكن الموضوع نقل كلام فقط ما بينهم وأتمنى إنهم يقعدوا مع بعض ويتم حل أي خلاف.