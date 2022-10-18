حجازي يكشف تفاصيل مشروع قانون مكافحة التسرب من التعليم

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، إعداد مشروع قانون لمواجهة التسرب من التعليم، موضحا أن التشريع الذي تم رفضه في دور الانعقاد الماضي بشأن مواجهة الغياب، وما تضمنه من غرامات كانت العقوبات به كبيرة.

وأكد "حجازي"، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون الذي يتم إعداده سيتم فيه التدرج في العقوبة، قائلا: "وفي حالة عودة الطالب للمدرسة سوف تزول العقوبة".

وشدد الوزير، على ضرورة التفرقة بين الغياب عن الدراسة والانقطاع التام عنها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك عقوبة مشددة لـ "التسرب التعليمي".

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيتم وضع عقوبة لولي الأمر في حال انقطاع ابنه عن المدرسة أكثر من عامين، مشيرا إلى أنه يتم دراسة العقوبات المناسبة لذلك، والتي قد تصل للحبس.