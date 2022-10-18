حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة فاركو والبنك الأهلي (2-2) في اللقاء الذي اقيم على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز.

وبدأ البنك الأهلي المباراة من بدايتها ويسعى لحسم الفوز، حيث اتيحت فرصة لكريم بامبو في الدقيقة 7 بعدما سدد صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة ومرت إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 17 نجح البنك الأهلي بقيادة كريم بامبو لاستغلال خطأ حارس فاركو محمد سعيد شيكا، وذلك بعدما ضغط عليه بامبو واستخلص الكرة ثم سدد الكرة في الشباك الخالية.

وفي الدقيقة 43 كاد فاركو أن يسجل هدف التعادل عن طريق ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها محمد شيكا عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رامي صبري براسية وصلت إلى محمود حمادة داخل منطقة الـ 6 ياردات فسدد كرة أبعدها محمد أبو جبل ثم ردت إلى محمد شريف فأسكنها الشباك الخالية ولكن ألغى الحكم الهدف بداعي وجود تسلل.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل البنك الأهلي الهدف الثاني عن طريق كريم بامبو إلا أن حكم اللقاء قرر إلغاؤه بداعي التسلل على ناصر منسي.

ومن ثم أكمل محمد أبو جبل أخطاء الحراس في المباراة وتسبب في ركلة جزاء لفاركو سددها أحمد مودي بنجاح في الدقيقة 94 ليعود بنقطة التعادل بهدف لكل فريق.