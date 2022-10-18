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مصر
وزيرة الهجرة: تطبيق إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الرسوم بعد موافقة النواب
وزير الري يؤكد أهمية التعاون بين الدول المشتركة في المياه العابرة للحدود
تحذيرات نيابية من استغلال مبادرة تيسيرات استيراد السيارات للمصريين بالخارج
رائد المناخ: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية أدت لزيادة الثقافة الاقتصادية والتنموية في مصر
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نشطاء بمجال المناخ يستهدفون وزارة ألمانية أخرى في برلين
فرنسا.. وفاة طفل سقط من الطابق العاشر أثناء محاولته إنقاذ قطة
مقتل سائحين إسبانيين إثر حادث منطاد هواء ساخن في تركيا
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قرعة سهلة لبيراميدز وصعبة لفيوتشر في كأس الكونفدرالية
ليفربول: أليسون بيكر يصنع التاريخ بتمريراته الحاسمة لصلاح
الاتحاد الآسيوي يعلن بناء استاد جديد بالتعاون مع الفيفا
رأي
فن
محمد رمضان: أتمنى تقديم ديو غنائي مع ديانا حداد
محامي شيرين: ما فعله شقيقها بشأن احتجازها في مستشفى رغما عنها أمر قانوني
محامي شيرين عبدالوهاب: لن أتهاون مع أي شخص يضر موكلتي
خبيرة بالشؤون الملكية: الأمير هاري أحب مسلسل «ذا كراون» ولكن يشعر بالقلق منه
مال وأعمال
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مواطن
الثلاثاء 18 أكتوبر 2022.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية
تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
شعبة الملابس: 40% زيادة في أسعار ملابس الشتاء للموسم الحالي مقارنة بـ2021
حوادث وقضايا
زميلة فتاة بوسعيد: خلود رفضت الارتباط بالمتهم بعد معرفتها أنه مطلق ولديه طفل
النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل خلود 4 أيام على ذمة التحقيق
اتخانقوا مع بعض.. حجز شقيقين أشعلا النار في شقة جارهما بمدينة 6 أكتوبر
القبض على 4 متهمين بحوزتهم مخدرات في المرج
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