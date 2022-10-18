مخاوف من تزايد أزمة الكهرباء في فرنسا خلال الشتاء بسبب الإضرابات العمالية

حذرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في فرنسا من تزايد احتمالات حدوث نقص في إمدادات الكهرباء خلال الشتاء إذا استمرت الإضرابات العمالية في إبطاء عمليات الصيانة والإصلاح في محطاتها النووية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية "إلكتريسيتيه دو فرانس" (إي.دي.إف) القول إنه في حين تحقق الشركة تقدما جيدا في إصلاح أنابيب المحطات النووية المتضررة مما يسمى تشققات التآكل الإجهادي، فإن الاضرابات أجبرتها على تأجيل إعادة تشغيل عدد من المفاعلات لأسابيع.

يذكر أن فرنسا في الأصل دولة مصدرة للكهرباء أغلب فترات السنة، وتعتبر عنصرا حيويا في مواجهة مشكلة إمدادات الكهرباء في أوروبا في الوقت الذي قلصت فيه روسيا إمدادات الغاز الطبيعي للدول القارة بنسبة كبيرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

في الوقت نفسه فإن تزايد المشكلات الفنية في العديد من المفاعلات النووية الفرنسية منذ ديسمبر الماضي جعل فرنسا دولة مستوردة للكهرباء، مما يزيد الضغوط على إمدادات الطاقة في أوروبا ككل.

يذكر أن فرنسا تمتلك 56 مفاعلا نوويا لإنتاج الكهرباء يعمل منها حاليا 29 مفاعلا فقط، تنتج حوالي 8ر27 جيجاوات كهرباء.