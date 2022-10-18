زيلينسكي: لم يعد هناك مجال للمفاوضات مع بوتين

أكد الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يعد هناك مجال للمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟

وقال زيلينسكي، في تصريحات أوردتها قناة "الشرق" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، إنه تم تدمير 30% من محطات الطاقة منذ 10 أكتوبر الجاري مما تسبب في انقطاع كلي للكهرباء في عموم البلاد.

وأعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجارات مجددا مع ساعات الصباح في كييف.

وذكر كليتشكو، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن أصوات الانفجارات صادرة من منطقة ديسنيان بالعاصمة، وبين أن خدمات البنية التحتية لم تتأثر فيها، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأكد كليتشكو أنه سيعطي مزيدا من التفاصيل بهذا الخصوص في وقت لاحق.

وصباح أمس الاثنين، أعلن كليتشكو تعرض كييف لهجمات بطائرات مسيرة (درون)"كاميكازي" تسببت بمقتل 3 مدنيين.

وسبق للقوات الروسية أن استهدفت العاصمة الأوكرانية في العاشر من أكتوبر الجاري بعشرات صواريخ بعيدة المدى.