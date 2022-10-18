بريطانيا تحاول وقف تجنيد طيارين سابقين لتدريب أفراد من الجيش الصيني

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حذرت وزارة الدفاع البريطانية من مخططات تجنيد تستهدف طيارين عسكريين سابقين لتدريب أفراد من الجيش الصيني.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" أنه يعتقد أن نحو 30 طيارا سابقا يقومون بتدريب أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني.

ويتردد أن الطيارين قد خدموا في الجيش البريطاني، وليس فقط في السلاح الجوي الملكي. وقد أصدرت وزارة الدفاع تحذيرا للطيارين من المشاركة في تدريب أفراد الجيش الصيني.

وأفادت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية بأن وزارة الدفاع قالت في بيان إنها تحاول وقف تجنيد الطيارين السابقين والحاليين.

وقال متحدث باسم الوزارة" نحن نتخذ إجراءات حاسمة لوقف خطط التجنيد الصينية التي تحاول اجتذاب طيارين حاليين وسابقين بالقوات المسلحة البريطانية لتدريب أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني في جمهورية الصين الشعبية ".