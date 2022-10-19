إسبانيا تسعى لتعزيز التعددية الدينية في المجتمع

أقر مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الثلاثاء، مرسوما ملكيا بقانون لتقديم منحا بقيمة 17ر1 مليون يورو للأقليات الإسلامية، واليهودية والإنجيلية، من أجل تعزيز التعددية الدينية في المجتمع.



وتتضمن الموازنة العامة للدولة الإسبانية تقديم منحا سنويا لأتباع هذه الأقليات، والتي يكفل الدستور لها حرية ممارسة معتقداتها، وتخصص هذه المنح في إطار صندوق التعددية والتعايش وهي جهة حكومية تشرف على إدارة هذه الأموال وتحرص على نشر ثقافة التعددية الدينية.



وافادت وكالة يوروبا برس الإسبانية أن الجهات الدينية المستفيدة من المنحة هي اتحاد الكيانات الدينية الإنجيلية، واتحاد الجاليات اليهودية، والمفوضية الإسلامية الإسبانية والتي تساهم الدولة في تمويلها. وتحرص الدولة على اتخاذ تدابير و إجراءات أخرى ملموسة لتعزيز الإندماج الاجتماعي أو المساعدة الدينية في السجون والمستشفيات ومراكز المساعدة العامة.