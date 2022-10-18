النائب سليمان وهدان يطالب بإضافة سيارات التشغيل لقانون تيسيرات المقيمين بالخارج

طالب النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإضافة سيارات التشغيل إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بحيث لا يقتصر القانون على السيارات الملاكى فقط.

وقال وهدان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، إن إضافة سيارات التشغيل مثل الميكروباص وسيارات النقل، للقانون، سيكون إضافة قوية.

كما طالب وهدان، بتحويل قيمة المبالغ الدولارية التى سيودعها المصريون فى الخارج بالبنوك، إلى العملة المصرية، وربطها فى نظام شهادات أو ودائع؛ وذلك للحفاظ على قيمتها، بشكل أفضل من الاحتفاظ بها بالدولار.