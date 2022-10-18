محافظ الشرقية: إنشاء مقلب قمامة جديد في بلبيس على مساحة 30 فدانا

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، قطعة أرض على مساحة 30 فدانا، ملك أحد المواطنين في ناحية قرية العدلية التابعة للوحدة المحلية بقرية غيتة بنطاق مركز ومدينة بلبيس.

وحضر الجولة سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمهندس ماهر الشناف مدير إدارة البيئة بديوان عام محافظة الشرقية.

وشدد محافظ الشرقية، في بيان اليوم الثلاثاء، على كافة الجهات المعنية تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول ونقلها من النقاط الوسيطة إلى المدفن الصحي في قرية الخطارة؛ لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة بلبيس، أن مقلب القمامة الجديد في مركز بلبيس يستوعب كميات القمامة والمخلفات الواردة من حيي أول وثان الزقازيق، لافتًا إلى أن بُعده عن التجمعات السكنية ووقوعه على عمق 50 مترا سيساهم وبشكل كبير في تقليل الأضرار الناتجة عن تجميع القمامة على البيئة والمواطنين.