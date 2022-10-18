وزير الطاقة الإماراتي: قرار خفض إنتاج النفط ليس سياسيا

أعرب وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، الثلاثاء، عن اعتقاد بلاده بأن تحالف "أوبك بلس" قد اتخذ الخيار الفني الصحيح عندما وافقت دوله على خفض الإنتاج بالإجماع، دون أن تكون له علاقة بالسياسة.

جاءت تصريحات الوزير الإماراتي عقب اتهام البيت الأبيض للسعودية بإجبار دول أخرى على دعم الخطوة، وهو ما نفته الرياض.

وقال المزروعي إن القرار جعل الأسعار تستقر بدلا من أن ترتفع فقط، مضيفا أن الافتقار إلى الاستقرار يؤدى إلى هروب المستثمرين.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أكد في وقت سابق أن استراتيجية بلاده في قطاع النفط العالمي تقوم على دعم "استقرار وتوازن" السوق.

وقال الملك في خطابه السنوي لمجلس الشورى، الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية: "تعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "يتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك بلاس نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها".



