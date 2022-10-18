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أمرت نيابة أكتوبر بحجز شقيقين على ذمة التحريات لإشعالهما النيران في شقة جارهما بسبب لهو الأطفال فى مدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

وبإجراء التحريات تبين أن شقيقين من جيران مالك الشقة وراء إشعال النار بها، بسبب تشاجرهما معه، نتيجة خلافات الجيرة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.