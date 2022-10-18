الحكيم يدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لاستثمار الوقت وتعويض ما فات بسبب الانسداد السياسي

دعا زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لاستثمار الوقت وتعويض ما فات منه بسبب الانسداد السياسي.

وشدد الحكيم خلال مشاركته في المؤتمر الأول للأقليات العراقية برعاية التحالف العراقي للكرد الفيليين "على ضرورة اختيار وزراء أكفاء يتمتعون بالنزاهة والمهنية وأن تكون الحكومة حكومة خدمة وطنية مدعومة ببرنامج واضح وقابل للقياس وفق توقيتات زمنية محددة بلا عموميات أو حديث إنشائي".

وحمّل "القوى المشاركة في الحكومة مسؤولية دعمها وتبنيها والدفاع عنها وإنهاء حالة المشاركة في الحكومة ومعارضتها في آن واحد فعلى المشاركين دعم الحكومة ومعالجة الإشكاليات وفق المؤسسات الدستورية لا عبر شاشات الفضائيات".

كما شدد الحكيم "على حق القوى غير المشاركة بالإعتراض ونقد الحكومة ضمن سقف الدستور والقانون، فالمشاركون في الحكومة والمعترضون عليها يهدفون لخدمة المواطن وعلى الحكومة القادمة الاستماع والتشاور مع القوى المعترضة عليها، والابتعاد عن الثأريات ولغة التشفي".

وقال الحكيم نحن بحاجة إلى التهدئة وتقريب وجهات النظر واتباع السبل القانونية عبر مؤسسات الدولية لمعالجة أي إشكالية أو معلومة ترد من هنا أو هناك".

وذكر أن المكونات في المجتمع العراقي هي مصدر قوة وإثراء للمجتمع العراقي، وندعو لإدارة التنوع واحترام الخصوصيات في إطار الهوية الوطنية العراقية الجامعة وتمكين المكونات لتأخذ دورها الطبيعي في المجتمع العراقي.

كما دعا رئيس الحكومة المكلف إلى "أن يشرك المكونات العراقية في حكومته لتكون حكومة جامعة وتمكين المرأة وأن نشهد حكومة ممثلة للجميع".