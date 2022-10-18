تراجع تسليمات ريو تينتو من خام الحديد خلال الربع الثالث

أعلنت شركة التعدين الأنجلو أسترالية العملاقة ريو تينتو اليوم الثلاثاء تراجع الكميات التي سلمتها من خام حديد بيلبارا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1% سنويا إلى 9ر82 مليون طن، في حين زاد إنتاج الخام خلال الفترة نفسها بنسبة 1% إلى 3ر84 مليون طن.

وفي الوقت نفسه تتوقع الشركة وصول إجمالي التسليمات خلال العام الحالي إلى الحد الأدنى للنطاق المستهدف للعام ويتراوح بين 320 و335 مليون طن.

كما تراجع إنتاج الشركة من خام الألومنيوم (بوكسايت) بنسبة 2% إلى 7ر13 مليون طن خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وارتفع إنتاج الشركة من خام النحاس في منطقة كينيكوت بنسبة 19% سنويا خلال الربع الثالث، في حين خفضت الشركة توقعاتها لإنتاج النحاس النقي خلال العام الحالي ككل إلى ما بين 190 و220 ألف طن مقابل ما بين 230 و290 ألف طن وفق التوقعات السابقة.