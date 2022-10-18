قطر تفتتح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية أحد أكبر المحطات في المنطقة

افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر اليوم الثلاثاء، محطة الخرسعة للطاقة الشمسية والتي تبلغ سعتها 800 ميجاواط، وهي الأولى في دولة قطر وواحدة من أكبر المحطات من نوعها في المنطقة من حيث الحجم والسعة.



وتبلغ مساحة محطة الخرسعة أكثر من 10 كيلومتر مربع، وتتضمن ما يزيد على مليون وثمانمائة ألف لوحة شمسية مثبتة على قواعد معدنية تعتمد تقنية متابعة حركة الشمس من الشرق إلى الغرب لتعزيز الاستفادة القصوى من مساحة الأرض وتعظيم الإنتاج اليومي من المحطة.



كما تستثمر المحطة في عمليات التشغيل والصيانة التي تشمل توظيف الروبوت في تنظيف الألواح الشمسية ليلاً باستخدام المياه المعالَجة وذلك بهدف تعزيز كفاءة المحطة.



وفي كلمته خلال حفل الافتتاح أكد سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن "محطة الخرسعة تعتبر واحدة من مبادرات الدولة الإستراتيجية نحو بناء مشاريع تهدف الى خفض الانبعاثات الغازية والحرارية حيث تُحقق خفضاً في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو مليون طن سنوياً."



من جهته قال باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز في حديث له بهذه المناسبة إن المشروع: "معلم بارز آخر على طريق علاقتنا الطويلة الممتدة والموثوقة مع قطر للطاقة، ومما يقربنا أيضًا من هدفنا المتمثل في 100 جيجاواط من الطاقة الإنتاجية بحلول عام 2030".



يذكر أن محطة الخرسعة للطاقة الشمسية مملوكة لمشروع مشترك بين شركات تابعة لشركة قطر للطاقة للحلول المتجددة (60%) وماروبيني (4ر20%) وتوتال إنرجيز(6ر19%).