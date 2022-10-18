6منتخبات تجري استعداداتها في أبوظبي قبل المشاركة في المونديال

تستعد منتخبات السعودية والأرجنتين وسويسرا وغانا وأوروجواي والكاميرون، لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بإقامة معسكراتها التدريبية ومبارياتها الودية في أبوظبي، بحسب ما ذكر مجلس أبوظبي الرياضي.

ووصل المنتخب السعودي مساء الاثنين إلى أبوظبي عبر مطار البطين، حيث يقيم معسكره التدريبي في فندق قصر الإمارات، ويلاقي خلال تلك الفترة منتخبات مقدونيا يوم 22 أكتوبر وألبانيا وهندوراس يومي 26 و30 من نفس الشهر ثم يلاقي ايسلندا يوم السادس من نوفمبر وبعدهاً يواجه بنما يوم العاشر من الشهر المقبل، ثم يختتم استعداداته للمونديال بمواجهة منتخب كرواتيا يوم 16 نوفمبر في العاصمة السعودية الرياض.

فيما يعسكر المنتخب الأرجنتيني في أبوظبي خلال الفترة من التاسع وحتى 13 نوفمبر، ويجري تدريباً مفتوحاً يوم 13 نوفمبر في ستاد آل نهيان في نادي الوحدة، ثم يلاقي يوم 16 نوفمبر المنتخب الإماراتي على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ويغادر منتخب التانجو في اليوم ذاته إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لخوض منافسات المجموعة الثالثة للمونديال، التي تضم كل من بولندا والسعودية والمكسيك.

ويلتقي المنتخبان الغاني والسويسري ودياً يوم 17 نوفمبر في أبوظبي، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعتين الثامنة والسابعة على التوالي، فيما يعسكر المنتخب الأوروجواياني في الفترة بين التاسع و19 من نوفمبر المقبل في أبوظبي، استعداداً لخوض منافسات المجموعة الثامنة والأخيرة التي تضم غانا والبرتغال وكوريا الجنوبية، أما المنتخب الكاميروني فيصل إلى العاصمة أبوظبي يوم العشر من الشهر المقبل ثم يغادر إلى الدوحة يوم 19 من الشهر نفسه، لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والبرازيل وصربيا.

الجدير بالذكر أن النسخة الثانية والعشرون من بطولة كأس العالم تنطلق في قطر في الفترة من 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022، وهي أول نسخة تقام في دولة عربية، وثاني نسخة تقام في آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما تعتبر النسخة الأخيرة التي يشارك فيها عدد 32 منتخباً.