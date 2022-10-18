اليابان: 90 نائبا يزورون ضريح ياسوكوني المثير للجدل

قام نحو 90 نائبا يابانيا بزيارة ضريح ياسوكوني في طوكيو، اليوم الثلاثاء، بمناسبة احتفالات مهرجان الخريف، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.

وشملت مجموعة النواب أعضاء أحزاب يروجون للقيام بزيارات للضريح المثير للجدل، ومن بينهم أعضاء في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، والحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب تجديد اليابان، وحزب "إن إتش كيه".

ومن جانبه، قال إيشيرو أيساوا، وهو نائب رئيس مجموعة النواب، كما أنه من أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي، في مؤتمر صحفي إن "اليابان تدين بسلامها وازدهارها اليوم" للأشخاص الذين لقوا حتفهم من أجل الوطن أثناء الحرب.

جدير بالذكر أن الضريح يكرم مجرمي حرب مدانين، وما يقرب من 2.5 مليون شخص قتلوا في الحرب.

وأثارت الزيارات السابقة للضريح من جانب القادة والنواب اليابانيين غضب الصين وكوريا الجنوبية بشكل خاص، حيث إنه يمثل تجسيدا للنزعة العسكرية اليابانية في الماضي.