عودة عمل مفاعل تيهانجي 3 في محطة طاقة نووية بلجيكية بعد توقف لمدة أسبوعين

بدأ مفاعل تيهانجي 3 العمل مجددا عقب أن توقف لنحو أسبوعين، بعد انخفاض في الضغط في أحد مولدات البخار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية اليوم الثلاثاء.



وكان قد تم إغلاق محطة الطاقة، التي تقع على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب شرق بروكسل، و60 كيلومترا من الحدود الألمانية، في الثالث من أكتوبر الجاري، بعد انخفاض الضغط في أحد مولدات البخار بها.



ويعد المفاعل أحد المفاعلين الاثنين اللذين تسعى الحكومة للإبقاء على عملهما حتى نهاية 2035 على الأقل لضمان أمن الطاقة في ظل الحرب بأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.



وكانت بلجيكا تسعى في البداية التوقف عن استخدام الطاقة النووية بحلول عام 2025.