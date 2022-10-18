إزالة قاعتي أفراح في المنوفية خالفتا التراخيص الصادرة بإقامتهما كمشتل



وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة استمرار أعمال إزالة التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية، في إطار استعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واتخاذ اجراءات رادعة حيال المخالفين.



وشن رئاسة مركز ومدينة شبين الكوم حملة إزالات مكبره تم من خلالها إزالة قاعتين بطريق شبين الكوم قويسنا بمساحة إجمالية تبلغ 3100 متر، القاعة الأولى على مساحة 700 متر بها أخشاب وكراسى وحديد وبلاط انترلوك، والثانية على مساحة 2400 متر بها كراسي وترابيزات وأخشاب وحديد وبلاط انترلوك.



جاء ذلك لمخالفتهم القانون حيث إن الأرض المقام عليها قاعات الأفراح مرخص لها إقامة مشتل، وتم مخالفة شروط التراخيص.



من جانبه، أكد وحيد الحضري رئيس المركز والمدينة أنه لن تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، لافتا إلى تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.