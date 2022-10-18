مجموعة من السيدات ينظمن احتجاجا للمطالبة بالحق في التعليم بأفغانستان

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن مجموعة من السيدات نظمن احتجاجا في كابول اليوم الثلاثاء للمطالبة بالحق في التعليم بعد طرد الطالبات من سكن جامعة كابول.

وأظهرت مقاطع الفيديو عددا من السيدات يحملن لافتات مكتوب عليها "التعليم خطنا الأحمر" ويرددون أن العالم نسيهن وهن تحت حكم طالبان.

وتم تفريق التظاهرة السلمية، وقام أفراد طالبان بإبعاد السيدات عن المنطقة، وحذروهن من خطر التعرض لهجوم.

وسُمع صوت متظاهرة في مقطع الفيديو تقول "مجددا، طالبان تمنعنا من التظاهر عن طريق إهانتنا وتهديدنا". وأضافت: "للأسف، طالبان تهددنا بالانفجار والتفجير الانتحاري".

وكان أكثر من 50 طالبا، معظمهم من الفتيات، قد قتلوا الشهر الماضي في هجوم في كابول، أثار احتجاجات الأفغان حول العالم. وقامت طالبان بتفريق الاحتجاجات أو قمعها في عدة أقاليم بالقوة.

على سبيل المثال، قالت عشرات الطالبات من أفراد أقلية الهزارة في كابول إنهن تعرضن للتسمم في سكن جامعة كابول.

وذكرت صحيفة إطلاعات روز المحلية، أنه بعد بضعة أيام، طردت سلطات السكن الجامعي عددا من هؤلاء الطالبات لاحتجاجهن على ما ورد عن تسممهن.

مع ذلك، قالت وزارة التعليم العالي إن التسمم ناجم عن الإفراط في الأكل، مضيفة أن طرد الفتيات جاء بناء على قواعد الجامعة للحفاظ على النظام والانضباط.