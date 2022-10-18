رئيس الوزراء الكويتي: نركز على تجفيف مصادر غسيل الأموال

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على التحول الرقمي وبدء مرحلة جديدة من التطور التقني بما يتسق في رؤية الكويت الجديدة.

وقال نواف الأحمد، خلال افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة اليوم، إن برنامج عمل الحكومة يركز على جودة التعليم ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتجفيف مصادر غسيل الأموال وضبط العلاج بالخارج والتحول نحو الاقتصاد المعرفي والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني.

وقال: "نستقبل عهدا جديدا بأجواء من التفاؤل والعزم على العمل الجاد ضمن أولويات وطنية ومرحلة جديدة من التعاون المنشود"، مستكملا: "نحن أمام مسؤولية وأمانة وطن ومستقبل شعب كريم ونحن جميعا شركاء في حملها وصيانتها مما يوجب الحكمة واتباع القوانين والدستور".

وشدد على أن التعاون الإيجابي والعلاقة القائمة على التعاون الديموقراطي أرضية دائمة لوضع علاقة السلطتين على المسار الصحيح، مؤكدا أن نهج الحكومة ثابت في حماية المال العام.

وقال نواف الأحمد: "ولن تتوانى في محاسبة أي شخص للمحاكمة دون اعتبار لمنصبه أو مكانته متى ماثبت تورطه"، مضيفا أن "العالم يمر بظروف حساسة تؤثر على منطقتنا وهذا يفرض علينا وضع منهج جديد من التعاون البناء بين السلطتين الذي يقينا شر الفتن".